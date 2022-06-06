Президент «Барселоны» Лапорта вводит потолок зарплат в команде — 10 млн евро после налогов

Нововведение коснется и футболистов, зарабатывающие более 10 млн евро. Например, защитника Жерара Пике и полузащитника Френки Де Йонга. Как утверждает источник, их будут просить сократить зарплаты и вписаться в лимит. В январе сообщалось, что больше всех в клубе получают ветераны: Пике (28 млн евро в год до уплаты налогов), полузащитник Серхио Бускетс (23 млн евро) и крайний защитник Жорди Альба (20 млн евро). As также утверждает, что молодые игроки команды (полузащитники Педри, Гави и др.), а также футболисты, пополнившие состав после прихода Лапорты в 2021 г. (нападающие Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и др.), согласились с новым порядком.

Отмечается, что именно из-за потолка зарплат «Барса» не смогла побороться за немецкого защитника Антонио Рюдигера. Победитель прошлогодней Лиги чемпионов в составе «Челси» перейдет в «Реал» свободным агентом этим летом. По данным The Athletic, зарплата Рюдигера в Мадриде составит 9−10 млн евро после уплаты налогов.

Лимит на зарплаты вводится как способ быстрого сокращения зарплатной ведомости. 3 июня вице-президент «Барсы» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу сообщил, что каталонский клуб выделяет 560 млн евро на заработки игроков. По словам менеджера, «Реал» тратит на зарплаты 400 млн евро, а «Бавария» — 300 млн евро.

«Барселона» срочно нуждается в финансовом оздоровлении — с прошлого сезона в Ла Лиге для каждой команды был установлен индивидуальный потолок зарплат. Из-за огромных долгов каталонцам разрешили тратить только 97,94 млн евро. Но уже в марте выяснилось, что после зимнего трансферного окна «Барса» не влезла в лимит и стала единственной командой с отрицательным потолком зарплат — −144,35 млн евро. Если каталонцы не поправят положение за лето, клуб могут ждать еще более жесткие финансовые санкции.