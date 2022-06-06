Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Австрия
Дания
12
Футбол. Лига наций
6.06
Хорватия
Франция
11
Футбол. Лига наций
6.06
Исландия
Албания
11
Футбол. Лига наций
6.06
Беларусь
Азербайджан
00
Футбол. Лига наций
6.06
Словакия
Казахстан
01
Футбол. Лига наций
6.06
Андорра
Молдавия
00
Футбол. Лига наций
6.06
Латвия
Лихтенштейн
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
22.05
Барселона
Вильярреал
02
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
22.05
Севилья
Атлетик
10
22.05
Алавес
Кадис
01
22.05
Гранада
Эспаньол
00
22.05
Осасуна
Мальорка
02
22.05
Эльче
Хетафе
31
21.05
Валенсия
Сельта
20
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
6 июня, источник: Ведомости.Спорт

Президент «Барселоны» Лапорта вводит потолок зарплат в команде — 10 млн евро после налогов

В «Барселоне» вводится лимит на зарплаты. По инициативе президента клуба Жоана Лапорты игроки каталонского клуба больше не будут получать выше 10 млн евро после уплаты налогов. Об этом сообщает As.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Нововведение коснется и футболистов, зарабатывающие более 10 млн евро. Например, защитника Жерара Пике и полузащитника Френки Де Йонга. Как утверждает источник, их будут просить сократить зарплаты и вписаться в лимит. В январе сообщалось, что больше всех в клубе получают ветераны: Пике (28 млн евро в год до уплаты налогов), полузащитник Серхио Бускетс (23 млн евро) и крайний защитник Жорди Альба (20 млн евро). As также утверждает, что молодые игроки команды (полузащитники Педри, Гави и др.), а также футболисты, пополнившие состав после прихода Лапорты в 2021 г. (нападающие Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и др.), согласились с новым порядком.

Отмечается, что именно из-за потолка зарплат «Барса» не смогла побороться за немецкого защитника Антонио Рюдигера. Победитель прошлогодней Лиги чемпионов в составе «Челси» перейдет в «Реал» свободным агентом этим летом. По данным The Athletic, зарплата Рюдигера в Мадриде составит 9−10 млн евро после уплаты налогов.

Лимит на зарплаты вводится как способ быстрого сокращения зарплатной ведомости. 3 июня вице-президент «Барсы» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу сообщил, что каталонский клуб выделяет 560 млн евро на заработки игроков. По словам менеджера, «Реал» тратит на зарплаты 400 млн евро, а «Бавария» — 300 млн евро.

«Барселона» срочно нуждается в финансовом оздоровлении — с прошлого сезона в Ла Лиге для каждой команды был установлен индивидуальный потолок зарплат. Из-за огромных долгов каталонцам разрешили тратить только 97,94 млн евро. Но уже в марте выяснилось, что после зимнего трансферного окна «Барса» не влезла в лимит и стала единственной командой с отрицательным потолком зарплат — −144,35 млн евро. Если каталонцы не поправят положение за лето, клуб могут ждать еще более жесткие финансовые санкции.

Одна из них — сокращение возможностей по распоряжению средствами. На данный момент «Барса» может тратить 33% с вложений или освободившихся сумм после ухода игроков. При несоответствии финансовому регламенту, этот показатель упадет до 25%.

 11-я команда Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
«Рейнджерс» — в финале Лиги Европы спустя 14 лет. За это время клуб пережил банкротство и падение в четвертый дивизион
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь