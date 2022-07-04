Роналду пропустил тренировку «Юнайтед», объяснив это клубу семейными обстоятельствами

Он объяснил своё отсутствие семейными обстоятельствами, сообщает Sky Sports. В клубе приняли такое объяснение.

Позиция «МЮ» по Роналду остаётся прежней: контракт футболиста действует ещё год, продавать его не намерены. Португалец же хочет покинуть клуб.

На сегодня запланирована встреча игроков, которые были задействованы в матчах за сборные, с новым главным тренером манкунианцев Эриком Тен Хагом.