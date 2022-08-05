Бывший футболист «Спартака» стал игроком «Шальке»

Соглашение со шведским игроком рассчитано до конца сезона-2024/25. Ларссон будет выступать в «Шальке» под седьмым номером.

«В ходе переговоров Джордан убедил нас, что он действительно заинтересован в “Шальке” и нашей общей миссии — сохранить прописку в Бундеслиге. Он может представлять опасность как в качестве второго нападающего, так и на фланге. Его качества сделают нашу игру в атаке более непредсказуемой. Он не только сам создает голевую угрозу, но и своими умными действиями регулярно привлекает внимание своих товарищей по команде», — сказал спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер.

Весной Ларссон воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил до лета контракт со «Спартаком». В июне клуб и нападающий расторгли трудовой договор по соглашению сторон. До этого Ларссон заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за ситуации на Украине.

Ларссону 25 лет, он перешел в «Спартак» летом 2019 года и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. Всего за «Спартак» нападающий провел 83 матча, забив 27 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2020/21 он был лучшим бомбардиром команды (15 голов в РПЛ), а также получил приз лучшему футболисту «Спартака» по версии болельщиков.