«Эвертон» подписал 20-летнего полузащитника «Лилля» за 40 миллионов евро

Соглашение 20-летнего полузащитника с «ирисками» рассчитано на пять лет — до конца июня 2027 года. По данным Daily Mail, сумма сделки составила около 40 млн евро.

Амаду стал пятым новичком «Эвертона» в летнее трансферное окно. До этого состав английского клуба пополнили защитники Джеймс Тарковски, Рубен Винагре, Конор Коуди и форвард Дуайт Макнил.