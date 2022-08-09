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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эвертон» подписал 20-летнего полузащитника «Лилля» за 40 миллионов евро

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бельгийский футболист Амаду Онана перешел из французского «Лилля» в «Эвертон», сообщается на сайте английского клуба.

Лилль
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Соглашение 20-летнего полузащитника с «ирисками» рассчитано на пять лет — до конца июня 2027 года. По данным Daily Mail, сумма сделки составила около 40 млн евро.

Амаду стал пятым новичком «Эвертона» в летнее трансферное окно. До этого состав английского клуба пополнили защитники Джеймс Тарковски, Рубен Винагре, Конор Коуди и форвард Дуайт Макнил.

Амаду перешел в «Лилль» из немецкого «Гамбурга» в августе 2021 года. По информации портала Transfermarkt, сумма компенсации составляла 7 млн евро. В составе французского клуба он провел 41 матч и забил три гола.

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