«Эвертон» подписал 20-летнего полузащитника «Лилля» за 40 миллионов евро

Соглашение 20-летнего полузащитника с «ирисками» рассчитано на пять лет — до конца июня 2027 года. По данным Daily Mail, сумма сделки составила около 40 млн евро.
Амаду стал пятым новичком «Эвертона» в летнее трансферное окно. До этого состав английского клуба пополнили защитники Джеймс Тарковски, Рубен Винагре, Конор Коуди и форвард Дуайт Макнил.
Амаду перешел в «Лилль» из немецкого «Гамбурга» в августе 2021 года. По информации портала Transfermarkt, сумма компенсации составляла 7 млн евро. В составе французского клуба он провел 41 матч и забил три гола.