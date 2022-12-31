Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Насср»

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе сборной Португалии забил один гол. Его команда дошла до четвертьфинала турнира, в котором уступила команде Марокко. При этом Криштиану стал единственным игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира.