Более 50 спортсменов находятся под завалами в Турции после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 4:17 утра в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 400 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.