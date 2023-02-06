Более 50 спортсменов находятся под завалами в Турции после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в 4:17 утра в понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 400 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Область Хатай, где располагается футбольный клуб «Хатайспор», стала одной из наиболее пострадавших из-за землетрясения. Помимо Атсу под завалами находится спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут. Нескольких игроков команды удалось вытащить из-под завалов.
Олимпийский чемпион турецкий борец вольного стиля Таха Акгюль сообщил в соцсеятх, что здание спортивного клуба в провинции Кахраманмараш, в котором проживали от 30 до 40 борцов, было полностью разрушено. Отмечается, что спортсмены остаются под завалами.
Продолжают искать нескольких волейболистов команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», а также 14 игроков женской команды «Хатай».