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14 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Лацио» разгромили «Специю» в гостевом матче чемпионата Италии

«Лацио» одержал победу над «Специей» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лацио
Специя
Кремонезе
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Источник: Reuters

Встреча в Специи закончилась победой гостей со счетом 3:0. В составе римлян отличились Чиро Иммобиле (36-я минута, с пенальти), Фелипе Андерсон (52) и Маркос Антонио (89). Защитник хозяев Итан Ампаду покинул поле на 84-й минуте, получив вторую желтую карточку.

В преддверии встречи итальянская полиция пресекла беспорядки, которые пытались устроить болельщики гостей.

«Лацио» набрал 61 очко и располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, «Специя» (26 очков) идет на 17-м месте.

В другом матче дня футболисты «Кремонезе» на своем поле обыграли «Эмполи» со счетом 1:0.

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