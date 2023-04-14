Футболисты «Лацио» разгромили «Специю» в гостевом матче чемпионата Италии

Встреча в Специи закончилась победой гостей со счетом 3:0. В составе римлян отличились Чиро Иммобиле (36-я минута, с пенальти), Фелипе Андерсон (52) и Маркос Антонио (89). Защитник хозяев Итан Ампаду покинул поле на 84-й минуте, получив вторую желтую карточку.

В преддверии встречи итальянская полиция пресекла беспорядки, которые пытались устроить болельщики гостей.

«Лацио» набрал 61 очко и располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, «Специя» (26 очков) идет на 17-м месте.