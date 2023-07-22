Президент Франции оказывает давление на Мбаппе
Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Макрон хочет, чтобы футболист провёл в парижском клубе ещё один сезон с фокусом на домашнюю Олимпиаду-2024. Об этом сообщил «El Debate».
Напомним, что Мбаппе отказался от автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом.