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09:58 (мск), источник: Московский комсомолец

Президент Франции оказывает давление на Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Макрон хочет, чтобы футболист провёл в парижском клубе ещё один сезон с фокусом на домашнюю Олимпиаду-2024. Об этом сообщил «El Debate».

Напомним, что Мбаппе отказался от автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом.

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