Саудовская Аравия снова идёт «грабить» Европу. Новые трансферы особенно ударят по АПЛ

Чемпионат Саудовской Аравии за последний год обрёл множество звёзд. От Роналду до Неймара — в лигу приехали топ-футболисты. Летом 2024-го переезд крутых игроков в Саудовскую Аравию продолжится. Кем интересуются местные клубы?

Давняя и желанная цель саудовцев — Салах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах — самый желанный лот для клубов Саудовской Аравии. Египтянина пытались переманить ещё летом 2023 года: The Athletic сообщал, что «Ливерпулю» предложили за игрока £ 150 млн. Однако руководство англичан отказалось отпускать лидера. Но летом 2024-го из «Ливерпуля» уходит Юрген Клопп, что может повлиять на решение Салаха перебраться в другое место.

Как сообщает TodoFichajes, «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении Мохамеда и включился в борьбу за него. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации Transfermarkt, составляет € 65 млн. Но вряд ли «Ливерпуль» отпустит Салаха за такую сумму. Саудовцам придётся раскошелиться.

На Ближний Восток собирается и обладатель «Золотого мяча» — 2018 Лука Модрич. Как сообщает журналист Экрем Конур, хорват может переехать в Саудовскую Аравию предстоящим летом. Сразу несколько команд претендуют на подписание 38-летнего полузащитника. Отмечается, что сам Лука положительно смотрит на трансфер. Его контракт с «Реалом» заканчивается в июне, так что он может переехать в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента.

Французский защитник Рафаэль Варан не прижился в «МЮ», так и не став таким же важным игроком, как в «Реале». У чемпиона мира — 2018 тяжёлые отношения с тренером Эриком тен Хагом, поэтому его переход в другой клуб — вполне реальный сценарий. Один из вариантов — переезд в Саудовскую Аравию. Как сообщает 90min, «Аль-Иттихад» предложит 30-летнему Варану зарплату в размере € 30 млн в год. А «Аль-Наср», где играет бывший партнёр француза Криштиану Роналду, и вовсе сделает предложение почти в два раза больше (€ 58 млн в год). Посмотрим, соблазнится ли Рафаэль крупным контрактом.

Но многие игроки отклоняют предложения из Саудовской Аравии. Например, вингер «Челси» Рахим Стерлинг отказался от трансфера на Ближний Восток. Как сообщает The Telegraph, неназванный клуб предложил англичанину зарплату в размере € 52 млн в год. Также Стерлинг мог стать вторым самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Саудовской Аравии после Криштиану Роналду, если бы принял предложение. Вернутся ли за Рахимом летом? Вполне возможно.

Интерес к вратарям — новая тенденция в Саудовской Аравии

В Саудовскую Аравию приехало полно звёзд, но вот крутых голкиперов — не так уж много. В «Аль-Насре» выступает колумбиец Давид Оспина, за «Аль-Хиляль» играет марокканец Боно, а в «Аль-Ахли» — победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Эдуард Менди.

Но в скором времени список топ-вратарей может пополниться. Журналист Ашраф Бен Айяд сообщает, что голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ведёт переговоры с одним из клубов саудовской лиги. С каталонцами немецкий вратарь выиграл 16 трофеев с 2014 года, а спустя 10 лет рассматривает вариант с уходом.

AS сообщает, что «Аль-Наср» интересуется сразу двумя топ-голкиперами: Давидом де Хеа и Мануэлем Нойером. Клуб уже предлагал вратарям зарплату в € 30 млн, но пока что они ответили отказом. «Аль-Наср» ищет голкипера высокого уровня с определённым профилем — такого, как Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген или Кейлор Навас. А Фабрицио Романо рассказал об интересе «Аль-Иттифака» к голкиперу сборной Бельгии и «Вольфсбурга» Коэну Кастельсу. Летом у 31-летнего игрока завершается контракт, так что его можно заполучить как свободного агента.

Саудовцы мечтают увидеть в лиге игроков из манчестерских клубов

Помимо Салаха, вторая мечта саудовских шейхов — Кевин Де Брёйне. Как сообщает The Times, четыре наиболее богатых клуба Саудовской Аравии («Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли») обозначили бельгийца в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Они намерены сделать полузащитнику «Манчестер Сити» крайне выгодное предложение.

Инсайдер Саша Тавольери сообщает, что пока Кевину не поступало предложений от клубов из Саудовской Аравии, однако это может случиться после завершения Евро-2024. Сам бельгиец не против попробовать силы на Ближнем Востоке. Также главные четыре клуба Саудовской Аравии постараются забрать футболиста «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Ещё один игрок «Манчестер Сити», которого будут соблазнять крупным контрактом, — Бернарду Силва. Журналист Экрем Конур рассказал, что несколько клубов из Саудовской Аравии претендуют на 29-летнего португальца. Сам футболист положительно смотрит на переезд. «Конечно, саудовская лига сделала огромный шаг за этот год. Это всё благодаря крупным инвестициям. Судя по всему, они на этом не остановятся», — отмечал португалец в конце 2023 года.

До открытия летнего трансферного окна остаётся три месяца, и информации о потенциальных сделках появится ещё очень много. Но уже сейчас понятно, что всё лето нас ожидают большие новости из Саудовской Аравии.