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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» нацелился на экс-игрока РПЛ Кварацхелию, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, выступающий за итальянский «Наполи», является приоритетной трансферной целью для французского «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.

ПСЖ
НаполиЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, представители «ПСЖ» уже провели первые переговоры с окружением Кварацхелии в Неаполе и сам игрок настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции. При этом пока никаких соглашений достигнуто не было.

Как отмечается, Кварацхелия, по мнению главного тренера парижан Луиса Энрике, является приоритетным вариантом для замены Килиану Мбаппе, который должен покинуть «ПСЖ» в качестве свободного агента. Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, в прошлом сезоне он стал с неаполитанцами чемпионом Италии, а также был признан лучшим футболистом Серии A. В этом сезоне на счету 23-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Всего за «Наполи» Кварацхелия провел 85 матчей, забил 24 мяча и отдал 26 передач. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.

Кварацхелия перебрался из чемпионата Грузии в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в феврале 2019 года и сначала выступал за московский «Локомотив», а затем, летом 2019 года, стал игроком «Рубина». На его счету 73 матча за казанцев, в которых он забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. Грузинский игрок покинул состав «Рубина» в марте 2022 года, воспользовавшись специальным разрешением ФИФА из-за ситуации на Украине.

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