«ПСЖ» нацелился на экс-игрока РПЛ Кварацхелию, пишут СМИ

По информации источника, представители «ПСЖ» уже провели первые переговоры с окружением Кварацхелии в Неаполе и сам игрок настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции. При этом пока никаких соглашений достигнуто не было.

Как отмечается, Кварацхелия, по мнению главного тренера парижан Луиса Энрике, является приоритетным вариантом для замены Килиану Мбаппе, который должен покинуть «ПСЖ» в качестве свободного агента. Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, в прошлом сезоне он стал с неаполитанцами чемпионом Италии, а также был признан лучшим футболистом Серии A. В этом сезоне на счету 23-летнего полузащитника 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Всего за «Наполи» Кварацхелия провел 85 матчей, забил 24 мяча и отдал 26 передач. Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.