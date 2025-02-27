Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после заграничных сборов

ТАСС, 27 февраля. Заместитель генерального директора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после заграничных сборов команды. Об этом сообщает портал «Трибуна».
«Сообщаем, что делегация футбольного клуба “Карпаты” находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники футбольного клуба “Карпаты” (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — говорится в сообщении клуба, которое приводит портал.
Авдышу 25 лет, он занимает пост заместителя генерального директора «Карпат» с октября 2024 года.
15 октября 2023 года двое сотрудников женского футбольного клуба «Кривбасс» (Кривой Рог) покинули расположение команды и не вернулись на Украину. 13 октября пресс-служба украинского «Шахтера» в комментарии порталу «UA-Футбол» подтвердила информацию о том, что украинский футболист Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
В марте 2024 года тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся с командой на Украину после сборов.