Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после заграничных сборов

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба “Карпаты” находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники футбольного клуба “Карпаты” (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — говорится в сообщении клуба, которое приводит портал.