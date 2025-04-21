Брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Как и ожидалось, поединок в Бресте прошел в равной напряженной борьбе, зрители так и не увидели забитых мячей — 0:0.
В первом сегодняшнем матче один из лидеров турнира дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» победил на своем поле футболистов «Сморгони» со счетом 3:1.
Результаты остальных встреч 5-го тура: «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) — 1:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Неман» (Гродно) — 0:3, «Молодечно» — «Витебск» — 0:4, «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:0, «Минск» — «Гомель» — 1:0.
Положение в лидирующей группе после 5 туров: «Славия» — 13 очков, «МЛ Витебск» — 13, «Минск» — 10. Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 5 мячей.
В следующем туре встречаются:
25 апреля. БАТЭ — «Слуцк», «Славия» — «Арсенал»;
26 апреля. «Неман» — «Динамо» (Брест), «Нафтан» — «Сморгонь», «Витебск» — «Гомель»;
27 апреля. «Динамо» (Минск) — «Минск», «Ислочь» — «Молодечно», «Торпедо-БелАЗ» — «МЛ Витебск».
Сергей Ковальчук
Юрий Пунтус
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