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Брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» сыграло вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на финише 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как и ожидалось, поединок в Бресте прошел в равной напряженной борьбе, зрители так и не увидели забитых мячей — 0:0.

В первом сегодняшнем матче один из лидеров турнира дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» победил на своем поле футболистов «Сморгони» со счетом 3:1.

Результаты остальных встреч 5-го тура: «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) — 1:2, «Арсенал» (Дзержинск) — «Неман» (Гродно) — 0:3, «Молодечно» — «Витебск» — 0:4, «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:0, «Минск» — «Гомель» — 1:0.

Положение в лидирующей группе после 5 туров: «Славия» — 13 очков, «МЛ Витебск» — 13, «Минск» — 10. Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

25 апреля. БАТЭ — «Слуцк», «Славия» — «Арсенал»;

26 апреля. «Неман» — «Динамо» (Брест), «Нафтан» — «Сморгонь», «Витебск» — «Гомель»;

27 апреля. «Динамо» (Минск) — «Минск», «Ислочь» — «Молодечно», «Торпедо-БелАЗ» — «МЛ Витебск».

Динамо Брс
0:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 5-й тур
21.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
Юрий Пунтус
Статистика
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Желтые карточки
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