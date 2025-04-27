Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МЛ Витебск» продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не удержали победу над «МЛ Витебск» в домашней игре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом тайме встречи в Жодино обе команды много атаковали, но открыть счет им не удалось. Через 20 минут после перерыва гости получили отличный шанс выйти вперед, но Денис Козловский не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. Только в самой концовке игры соперники обменялись голами. На 90-й минуте встречи после ошибки голкипера витебчан Павла Павлюченко отличился Павел Седько, а на 5-й компенсированной минуте матча Рафаэль сравнял результат — ничья 1:1.

Также сегодня «Ислочь» с крупным счетом 4:0 разгромила футболистов «Молодечно», для которых это шестое поражение подряд. В этой игре хет-трик оформил Вику Булмага, а еще один раз отличился лучший бомбардир турнира Александр Шестюк, у которого теперь 6 забитых мячей.

В заключительном поединке 6-го тура минское «Динамо» в столичном дерби примет футболистов «Минска».

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь» — 3:1, «Витебск» — «Гомель» — 2:0, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1.

Положение в группе лидеров: «Славия» — 14 очков (6 матчей), «МЛ Витебск» — 14 (6), «Ислочь» — 12 (6), «Минск» — 10 (5), БАТЭ — 10 (6), «Витебск» — 10 (6).

Торпедо-БелАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
МЛ Витебск
Футбол, Беларусь, 6-й тур
27.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Юрий Пунтус
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти