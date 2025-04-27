«МЛ Витебск» продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Жодино обе команды много атаковали, но открыть счет им не удалось. Через 20 минут после перерыва гости получили отличный шанс выйти вперед, но Денис Козловский не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. Только в самой концовке игры соперники обменялись голами. На 90-й минуте встречи после ошибки голкипера витебчан Павла Павлюченко отличился Павел Седько, а на 5-й компенсированной минуте матча Рафаэль сравнял результат — ничья 1:1.