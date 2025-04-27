«МЛ Витебск» продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Жодино обе команды много атаковали, но открыть счет им не удалось. Через 20 минут после перерыва гости получили отличный шанс выйти вперед, но Денис Козловский не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. Только в самой концовке игры соперники обменялись голами. На 90-й минуте встречи после ошибки голкипера витебчан Павла Павлюченко отличился Павел Седько, а на 5-й компенсированной минуте матча Рафаэль сравнял результат — ничья 1:1.
Также сегодня «Ислочь» с крупным счетом 4:0 разгромила футболистов «Молодечно», для которых это шестое поражение подряд. В этой игре хет-трик оформил Вику Булмага, а еще один раз отличился лучший бомбардир турнира Александр Шестюк, у которого теперь 6 забитых мячей.
В заключительном поединке 6-го тура минское «Динамо» в столичном дерби примет футболистов «Минска».
Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь» — 3:1, «Витебск» — «Гомель» — 2:0, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1.
Положение в группе лидеров: «Славия» — 14 очков (6 матчей), «МЛ Витебск» — 14 (6), «Ислочь» — 12 (6), «Минск» — 10 (5), БАТЭ — 10 (6), «Витебск» — 10 (6).
Юрий Пунтус
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