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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург» и поднялась в зону Лиги чемпионов

В Дортмунде завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0.

Источник: Чемпионат.com

В составе победителей дублями отметились Серу Гирасси и Карим Адейеми. Два из четырёх мячей были забиты с передачи Юлиана Брандта.

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко, и опережает идущий пятым «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям. Однако у последних на одну игру меньше. По итогам сезона четыре первые команды Бундеслиги получают право на участие в Лиге чемпионов. «Вольфсбург» идёт на 12-м месте с 39 очками.

Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который весь прошлый сезон на внутренней арене провёл без единого поражения.

Боруссия Д
4:0
Первый тайм: 1:0
Вольфсбург
Футбол, Германия, Тур 32
3.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Ральф Хазенхюттль
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Юлиан Брандт)
3′
Серу Гирасси
(Паскаль Грос)
59′
Карим Адейеми
(Рами Бенсебаини)
69′
Карим Адейеми
(Юлиан Брандт)
73′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
25
Никлас Зюле
26
Юлиан Рюэрсон
8
Феликс Нмеча
76′
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
76′
16
Жюльен Дюранвиль
13
Паскаль Грос
82′
17
Карни Чуквуэмека
9
Серу Гирасси
82′
20
Марсель Забитцер
43
Джейми Гиттенс
67′
27
Карим Адейеми
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
4
Константинос Кулиеракис
21
Йоаким Меле
6
Астер Вранкс
24
Бенце Дардаи
7
Андреас Сков Ольсен
2
Килиан Фишер
56′
76′
5
Мадс Роэрслев Расмуссен
18
Денис Вавро
76′
33
Давид Одогу
10
Лукас Нмеча
70′
19
Ловро Майер
11
Тиагу Томаш
70′
9
Мохамед Амура
39
Патрик Виммер
70′
23
Йонас Винн
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Брих
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти