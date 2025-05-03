«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург» и поднялась в зону Лиги чемпионов

В составе победителей дублями отметились Серу Гирасси и Карим Адейеми. Два из четырёх мячей были забиты с передачи Юлиана Брандта.
«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко, и опережает идущий пятым «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям. Однако у последних на одну игру меньше. По итогам сезона четыре первые команды Бундеслиги получают право на участие в Лиге чемпионов. «Вольфсбург» идёт на 12-м месте с 39 очками.
Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который весь прошлый сезон на внутренней арене провёл без единого поражения.
Нико Ковач
Ральф Хазенхюттль
Серу Гирасси
(Юлиан Брандт)
3′
Серу Гирасси
(Паскаль Грос)
59′
Карим Адейеми
(Рами Бенсебаини)
69′
Карим Адейеми
(Юлиан Брандт)
73′
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
25
Никлас Зюле
26
Юлиан Рюэрсон
8
Феликс Нмеча
76′
23
Эмре Джан
10
Юлиан Брандт
76′
16
Жюльен Дюранвиль
13
Паскаль Грос
82′
17
Карни Чуквуэмека
9
Серу Гирасси
82′
20
Марсель Забитцер
43
Джейми Гиттенс
67′
27
Карим Адейеми
1
Камиль Грабара
4
Константинос Кулиеракис
21
Йоаким Меле
6
Астер Вранкс
24
Бенце Дардаи
7
Андреас Сков Ольсен
2
Килиан Фишер
56′
76′
5
Мадс Роэрслев Расмуссен
18
Денис Вавро
76′
33
Давид Одогу
10
Лукас Нмеча
70′
19
Ловро Майер
11
Тиагу Томаш
70′
9
Мохамед Амура
39
Патрик Виммер
70′
23
Йонас Винн
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
6
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Брих
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти