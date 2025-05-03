«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург» и поднялась в зону Лиги чемпионов

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко, и опережает идущий пятым «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям. Однако у последних на одну игру меньше. По итогам сезона четыре первые команды Бундеслиги получают право на участие в Лиге чемпионов. «Вольфсбург» идёт на 12-м месте с 39 очками.