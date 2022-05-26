Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Такие игры как финал это как дерби — особые матчи, в которых команды играют на пределе. Особенная ответственность перед болельщиками, но и желание победить. “Спартак” в последнее время чаще выигрывал трофеи, а “Динамо” давно уже не побеждало. Два последних матча в чемпионате оставили двоякое впечатление о динамовцах. С одной стороны, для бело-голубых было очень большая мотивация стать серебряными призерами, но видимо желания было мало, а команда не была подготовлена к матчу с “Сочи”. Информации для размышления достаточно, чтобы сделать выводы перед матчем со “Спартаком”.