Бышовец оценил шансы «Спартака» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Такие игры как финал это как дерби — особые матчи, в которых команды играют на пределе. Особенная ответственность перед болельщиками, но и желание победить. “Спартак” в последнее время чаще выигрывал трофеи, а “Динамо” давно уже не побеждало. Два последних матча в чемпионате оставили двоякое впечатление о динамовцах. С одной стороны, для бело-голубых было очень большая мотивация стать серебряными призерами, но видимо желания было мало, а команда не была подготовлена к матчу с “Сочи”. Информации для размышления достаточно, чтобы сделать выводы перед матчем со “Спартаком”.
Для спартаковцев матч с «Химками» не был решающим и никак влиял на результат в чемпионате. Думаю, что в финале Кубка у команд шансы равны. Но у меня в памяти последний матч этих команд. И думаю, что это может повлиять на результат, этот фактор может стать решающим", — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом Sport24 Иваном Потаповым.
Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 29 мая, на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск.