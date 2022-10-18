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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак назвал положение «Зенита» в Кубке России сложным

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ситуация, в которой оказался санкт-петербургский «Зенит» в розыгрыше Кубка России по футболу, сложная, но все в руках команды, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Зенит
Спартак
Факел
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» потерпел два поражения в трех матчах группового этапа Кубка России, уступив самарским «Крыльям Советов» (0:2) и московскому «Спартаку» (0:3). В ближайшей игре 20 октября команда Семака проведет ответную встречу с самарцами, матч пройдет в Санкт-Петербурге.

«Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача: побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение. Достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом. Думаю, что мы заслужим, то и получим», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

С тремя очками «Зенит» занимает третье место в группе В. Лидирует «Спартак» (9 очков), вторыми идут «Крылья Советов» (6), на четвертом месте — воронежский «Факел» без набранных очков. Клубы, которые в своих группах займут первые два места, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды, занявшие третьи места, будут играть в плей-офф пути регионов.

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