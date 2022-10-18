Семак назвал положение «Зенита» в Кубке России сложным

«Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача: побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение. Достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом. Думаю, что мы заслужим, то и получим», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».