«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей

«За необеспечение безопасности “Краснодар” оштрафован на 100 тысяч рублей. У 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений, безопасность обеспечивалась не в полной мере на матче», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

«На другом матче Кубка России между екатеринбургским “Уралом” и ЦСКА (1:2) было такое же нарушение, как и в игре “Краснодар” — “Акрон”, но здесь у четверых сотрудников не было удостоверений. За это “Уралу” было вынесено замечание», — сказал Григорьянц.