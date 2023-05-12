«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче FONBET Кубка России с «Акроном».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче FONBET Кубка России с «Акроном».
Матч первого этапа финала Пути регионов Кубка России состоялся 3 мая: «Краснодар» на своем поле обыграл «Акрон» (основное время — 0:0, 4:2 — по пенальти).
«За необеспечение безопасности “Краснодар” оштрафован на 100 тысяч рублей. У 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений, безопасность обеспечивалась не в полной мере на матче», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
«На другом матче Кубка России между екатеринбургским “Уралом” и ЦСКА (1:2) было такое же нарушение, как и в игре “Краснодар” — “Акрон”, но здесь у четверых сотрудников не было удостоверений. За это “Уралу” было вынесено замечание», — сказал Григорьянц.