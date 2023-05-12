Награждение «Зенита», гонка за титул в Англии и чемпионство «Барселоны»

«Зенит» — «Краснодар»



Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.00.





«Зенит» уже чемпион, но праздник в Санкт-Петербурге продолжается. Основные торжества с вручением медалей намечены как раз на матч с «Краснодаром», так что с мотивацией у команды Семака должен быть полный порядок. Игра со «Спартаком» получилась драматичной, зенитовцы дважды позволили сопернику вернуться в игру, и всё решил только гол Сергеева на 90-й минуте. Семак не раз подчеркивал, что важно радовать болельщиков, тем более в этот раз трибуны «Газпром-Арены» наверняка будут опять полны. Так что матч должен получиться богатым на голы. Защитник Ренан уже улетел в сборную, Родригао под вопросом — несыгранная линия защиты «Зенита» тоже намекает на тотал больше.



«Краснодару» тоже часто удаются голевые матчи. И у «быков» линия атаки сильнее обороны. В 2023 году команда Ивича в 7 из 9 матчей РПЛ пробивала тотал больше 2,5. Да, в чемпионате до медалей уже не дотянуться, в приоритете — Кубок России. Но на большие матчи против топ-клубов краснодарцы всегда настраивались по-особому. Можно вспомнить совсем недавнюю встречу со «Спартаком», где было аж 7 мячей. В первом круге «Краснодар» и «Зенит» не порадовали зрителей голами (чемпион победил 1:0), тут это упущение надо исправить. Тем более есть кому исполнить. У «Зенита» в строю Малком, Клаудиньо и Мостовой, у «Краснодара» — Кордоба, Батчи и Сперцян.

«Бавария» воспользовалась осечкой дортмундской «Боруссии» и вернула себе лидерство в бундеслиге. Расклад теперь предельно прост: нужно побеждать в каждом из трех оставшихся туров, и Мюнхен защитит титул. Команда Тухеля уже вышла на серию из двух побед, теперь ее ждет встреча с аутсайдером «Шальке». Но всё не так просто. Команды, ведущие борьбу за выживание, умеют удивлять в конце сезона, а гельзенкирхенцам как раз нужны очки, они всего на два балла опережают «Штутгарт», который занимает 16-е место. И у «Шальке» тоже две победы подряд.



Выбор ставки с достойным коэффициентом в этом матче — тоже сложная задача. Коэффициенты от букмекеров намекают, что «Бавария» разгромит соперника, однако при Тухеле у мюнхенцев ни одной крупной победы еще не было. Новый тренер пытается перестроить команду на ходу, поэтому победы получаются в каком-то смысле вымученными. Тухель еще и усадил в запас Мюллера, а это вряд ли добавляет команде спокойствия. С другой стороны, с апреля «Шальке» почти в каждом матче пропускает минимум два гола. И терять нечего, надо искать счастье в атаке. Так что предположим здесь обмен голами и победу фаворита.

Еще один матч, где казалось бы всё ясно, но есть несколько «но». Да, «Манчестер Сити» этой весной доминирует в АПЛ, у «горожан» 10 побед подряд. Однако Гвардиола уже говорил недавно об усталости, а ведь среди недели была еще и битва с «Реалом». И в среду будет еще одна. Не так свеж Холанд, Пепу уже приходится применять ротацию. С «Лидсом» в прошлом туре «Сити» был очень хорош, но там соперник многое позволял. Плюс, в чемпионате «горожане» пока еще могут позволить себе потерю очков, запас есть. Так что брать победу фаворита тут рискованно.



Тем более «Эвертон» только что провел эталонный матч на контратаках против «Брайтона». «Ириски» ловили соперника на потере мяча, и быстро убегали в отрыв. Итоговый счет 5:1, хотя владение мячом было 77% на 23% в пользу «Брайтона». С «Манчестер Сити» сценарий матча будет похожим, а значит, у Кэлверта-Льюина, Ивоби и Макнила моменты будут. «Эвертон» всего в двух очках от зоны вылета, так что за очки надо бороться и с лидером АПЛ. Главное, что у команды Дайча появилась уверенность в своих силах, так что предлагаем не лезть здесь в исход матча, а поставить на голы от обеих команд.

В этом матче тоже хочется взять победу фаворита, ведь «Арсеналу» надо догонять «Ман Сити», и он играет дома. Однако «Брайтон» в этом сезоне — не самый удобный соперник. Пусть с «Эвертоном» были 1:5, но матч пошел по неудобному сценарию. Де Дзерби любит атаковать по центру, соперник перекрыл эту возможность, а вот «Арсенал» так закрываться не будет. «Канониры» сами любят владеть мячом, и это упростит игру для «Брайтона». Команда Артеты в прошлом туре победила «Ньюкасл» 2:0, но без везения там не обошлось, «сороки» смотрелись не хуже, и голевых моментов было примерно поровну.



Много моментов (и голов) эксперты ждут и в этой встрече. У «Арсенала» сейчас хороши Эдегор и Мартинелли, Сака чуть сбавил, но может прибавить. «Брайтон» продолжает бороться за еврокубки, тут ярко раскрылись Мак Аллистер, Марч, Митома… Для «чаек» проблемой может стать насыщенный календарь, до конца сезона им надо провести не 3 матча, как многим другим командам, а 5. Но к «Арсеналу» они готовились в недельном цикле, тут сил должно хватить. Поэтому вместо ставки на исход логичнее поставить на голевой матч. Если кто-то хочет рискнуть, можно даже взять тотал больше 3,5 за 2.29.



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«Эспаньол» — «Барселона»



Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 1,5 за 1.94.

В Испании чемпионская гонка давно завершилась, но своя интрига есть и в этом туре. «Барселона» может стать чемпионом уже в эти выходные, причем в каталонском дерби! При этом праздновать победу в Ла Лиге команда Хави планирует 20 мая на «Камп Ноу». В апреле даже матчи против аутсайдеров давались «Барсе» нелегко, помучиться пришлось и с «Осасуной» в прошлом туре. Хоть соперник и остался вдесятером еще в первом тайме, сине-гранатовые все никак не могли забить (а моменты были). Спас выход на замену Альбы, ветеран показал, что еще может быть полезен клубу.



Интересно, сможет ли собраться с силами на дерби «Эспаньол»!? Команда ужасна в последних матчах, она проиграла в 8 турах из 10. В прошлом туре каталонцы вели 2:1 в гостях с «Севильей», но в итоге уступили 2:3. Это еще один удар по психологии игроков. Календарь у них не самый простой, так что «Эспаньол» может так и не выбраться из зоны вылета. Хотя до спасительного 17-го места всего три очка. Перед этим туром был большой перерыв, футболистам «Барселоны» дали 5 выходных. Все отдохнули, мастерства Левандовского, Рафиньи, Педри и остальных должно хватить для победы.



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Андрей Санталов

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