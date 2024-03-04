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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартаку» разрешили провести матч против «Оренбурга» на домашней арене

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поле домашнего стадиона «Спартака» допущено к проведению игр чемпионата и Кубка России, «красно-белые» примут на своей арене «Оренбург» в ответном матче ¼ финала Кубка, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

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«Спартаку» разрешили провести матч против «Оренбурга» на домашней арене | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Спартак» — «Оренбург» пройдет 14 марта. Ранее комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) запретила проводить на стадионе в Тушине матчи чемпионата страны из-за неудовлетворительного качества газона, домашний матч против «Факела» 10 марта в 20-м туре РПЛ был перенесен на «Лужники».

Как отмечается в релизе, комиссия РПЛ по допуску полей вместе с экспертом РФС провели новый обязательный осмотр поля.

«В результате осмотра, руководствуясь пунктом 7.5 регламента Кубка России, заключением комиссии РПЛ и принимая во внимание положительную динамику восстановления травяного покрытия с учетом проводимых клубом необходимых агротехнических процедур, которая позволит футбольному полю через 10 дней соответствовать требованиям стандартов РФС, комиссия по допуску полей РФС приняла окончательное решение о готовности футбольного поля стадиона для проведения матча 14 марта между командами “Спартак” и “Оренбург”, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба «Спартака» информировала, что газон на стадионе был поврежден в феврале в результате аварийного отключения системы подогрева поля на фоне рекордных снегопадов в столице.

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 14.03.2024, 18:00

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