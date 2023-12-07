Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.12
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
12
Футбол. Зарубежный
7.12
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
7.12
Брест
Страсбур
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Наполи
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
27.11
Алания
Акрон
11
27.11
Динамо Мх
Торпедо
02
26.11
Химки
СКА-Хабаровск
00
26.11
Черноморец
Нефтехимик
01
26.11
Родина
Енисей
21
25.11
Арсенал
КАМАЗ
20
25.11
Волгарь
Шинник
00
25.11
Ленинградец
Тюмень
10
Футбол. Первая лига. Все результаты
7 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Акрон» объявил о назначении нового тренера

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в Telegram-канале объявил о назначении Заура Тедеева на пост главного тренера команды.

АкронПервая лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тедеев сменил на этой должности Евгения Калешина, который работал в «Акроне» с сентября 2022 года. 27 ноября тольяттинский клуб сообщил, что Калешин покинул команду «из-за разногласий в пути развития».

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной», — заявил генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

Ранее 42-летний Тедеев работал во владикавказской «Алании», также был ассистентом главного тренера в «Ростове» и возглавлял молодежную команду донского клуба.

«Акрон» располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков за 20 туров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лучшая гандболистка чемпионата России приостановила карьеру в 22 года
'Прыгающие 'буратины' — кошмар!' Что рассказали фигуристы шоу Навки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь