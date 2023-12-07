«Акрон» объявил о назначении нового тренера

Тедеев сменил на этой должности Евгения Калешина, который работал в «Акроне» с сентября 2022 года. 27 ноября тольяттинский клуб сообщил, что Калешин покинул команду «из-за разногласий в пути развития».

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной», — заявил генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.