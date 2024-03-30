«Енисей» разгромил лидера Мелбет Первой лиги «Химки»

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Во втором тайме дублем отметился полузащитник Александр Ломакин. На 50-й минуте он удвоил преимущество красноярцев, а на 63-й довёл счёт до разгромного. Форвард гостей Тимур Касимов на 89-й минуте сократил разрыв до двух мячей, но спустя 3 минуты красноярец Максим Савельев вновь довёл счёт до крупного.