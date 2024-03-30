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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» разгромил лидера Мелбет Первой лиги «Химки»

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором красноярский «Енисей» принимал подмосковные «Химки», лидирующие в чемпионате.

Енисей
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Енисей"

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Во втором тайме дублем отметился полузащитник Александр Ломакин. На 50-й минуте он удвоил преимущество красноярцев, а на 63-й довёл счёт до разгромного. Форвард гостей Тимур Касимов на 89-й минуте сократил разрыв до двух мячей, но спустя 3 минуты красноярец Максим Савельев вновь довёл счёт до крупного.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой победы команда Андрея Тихонова с 33 очками поднялась на 8-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Химки» с 42 очками продолжают лидировать в турнире.

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Енисей
4:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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