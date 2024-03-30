Неймар хочет вернуться в «Барселону» и просил «Аль-Хиляль» отпустить его

По сведениям источника, бразилец хотел бы провести год в аренде в испанском клубе после восстановления от травмы колена. Отмечается, что клубы пока не вели каких-либо переговоров по переходу футболиста.

Напомним, «Аль-Хиляль» выиграл 29 матчей подряд и идёт на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии с 68 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 12 очков.