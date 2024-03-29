Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Ростов
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Ланс
Футбол. Первая лига
30.03
Енисей
Химки
Футбол. Премьер-лига
30.03
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
30.03
СКА-Хабаровск
Сокол
Все события
13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Макаров: Уровень РПЛ падает с каждым годом

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров оценил уровень чемпионата России.

Динамо
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос о том, стал ли чемпионат России интереснее в последние годы.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растёшь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое места, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням Лигу чемпионов, а по выходным — чемпионат», — сказал Макаров корреспонденту «Чемпионата».

Также Макаров впервые прокомментировал осенний конфликт с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. Осенью 2023 года чех отстранял Макарова от тренировок, однако после некоторой паузы Денис к ним вернулся и ситуация разрешилась.

«У каждого человека, футболиста или тренера, есть свое видение. Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я — свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально», — добавил Макаров.

После 20 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, на одно очко отставая от «Краснодара», на два — от лидирующего «Зенита». 26-летний Денис Макаров в сезоне-2023/24 провел за бело-голубых 17 матчей в РПЛ, забив в них 4 мяча.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Денис Макаров: Уровень РПЛ падает с каждым годом
Андрей Лунев признался, что не жалеет об уходе из «Байера»
Олимпийский чемпион задержан в Новосибирске по делу о мошенничестве
В Аргентине задержали бандитов, угрожавших Ди Марии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь