Денис Макаров: Уровень РПЛ падает с каждым годом

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос о том, стал ли чемпионат России интереснее в последние годы.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. В таких турнирах ты обычно растёшь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое места, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням Лигу чемпионов, а по выходным — чемпионат», — сказал Макаров корреспонденту «Чемпионата».

Также Макаров впервые прокомментировал осенний конфликт с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. Осенью 2023 года чех отстранял Макарова от тренировок, однако после некоторой паузы Денис к ним вернулся и ситуация разрешилась.

«У каждого человека, футболиста или тренера, есть свое видение. Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я — свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально», — добавил Макаров.