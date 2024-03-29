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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Ростова» разгромили «Динамо» в матче чемпионата России

Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче чемпионата России.

Ростов
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась в пользу гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Мохамед Мохеби (42-я и 57-я минуты), по мячу забили Кирилл Щетинин (22‎)‎ и Данил Глебов (32).

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У «Динамо» единственный гол на счету Бителло (79). В эпизоде с пропущенным мячом травму получил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, которому одноклубник Умар Сако разбил голову до крови. Голкипер смог продолжить встречу.

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«Ростов» одержал первую выездную победу в текущем сезоне РПЛ. В предыдущих девяти гостевых матчах команда Валерия Карпина трижды сыграла вничью при шести поражениях. Мохеби стал первым футболистом «Ростова» с 2006 года, который оформил дубль в двух матчах РПЛ подряд. Тогда это смог сделать Исо Каньенда.

«Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны, упустив возможность обойти лидирующий петербургский «Зенит», у которого на счету 40 баллов. «Ростов» набрал 30 очков и поднялся на седьмую строчку, оставшись единственной командой, выигравшей все матчи РПЛ после зимней паузы. В следующем туре «желто-синие» примут «Сочи» 6 апреля, а «Динамо» на следующий день дома встретится в московском дерби со «Спартаком».

Символический удар перед началом встречи нанес комментатор Виктор Гусев. Матч также посетили сотрудники «Крокус Сити Холла» 14-летний Артем Донсков и София Мейер, которые помогали посетителям, в том числе Гусеву и его семье, покинуть здание во время теракта 22 марта.

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта.

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1:4
Первый тайм: 0:3
Ростов
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