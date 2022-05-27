«На первое место я бы поставил Нобоа». Мостовой назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

«Конечно, выбор небольшой. Потому что чемпионат какой-то скомканный получился, все знают, почему, из-за всех этих событий и передряг. Однозначно в тройке у меня будет Нобоа, может быть, даже я его на первое место бы поставил. Дальше есть группа игроков, которая может претендовать на тройку лучших: это Шиманьски из “Динамо”, пускай в конце немного сдал, но мы знаем, почему, это Барриос из “Зенита”. Можно туда и Малкома включить, кого-то еще, ну, я говорю, это ряд футболистов, которые могут претендовать, ну, круг этот большой, и трудно выделить однозначно. Нобоа я могу точно назвать одним из лучших.

Это, наверное, один из немногих чемпионатов нашей страны, когда трудно выделить основного лучшего игрока чемпионата, очень сложно, я не знаю, по каким критериям будут выбирать, но для меня пока на данный момент это Нобоа. Остальным всем чего-то будет не хватать, обычно же это голы, Агаларова сюда можно отнести, но лучшим игроком чемпионата тоже трудно назвать, он — лучший бомбардир и все, такое тоже бывает.