«На первое место я бы поставил Нобоа». Мостовой назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучших игроков минувшего сезона РПЛ.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучших игроков минувшего сезона РПЛ.
«Конечно, выбор небольшой. Потому что чемпионат какой-то скомканный получился, все знают, почему, из-за всех этих событий и передряг. Однозначно в тройке у меня будет Нобоа, может быть, даже я его на первое место бы поставил. Дальше есть группа игроков, которая может претендовать на тройку лучших: это Шиманьски из “Динамо”, пускай в конце немного сдал, но мы знаем, почему, это Барриос из “Зенита”. Можно туда и Малкома включить, кого-то еще, ну, я говорю, это ряд футболистов, которые могут претендовать, ну, круг этот большой, и трудно выделить однозначно. Нобоа я могу точно назвать одним из лучших.
Это, наверное, один из немногих чемпионатов нашей страны, когда трудно выделить основного лучшего игрока чемпионата, очень сложно, я не знаю, по каким критериям будут выбирать, но для меня пока на данный момент это Нобоа. Остальным всем чего-то будет не хватать, обычно же это голы, Агаларова сюда можно отнести, но лучшим игроком чемпионата тоже трудно назвать, он — лучший бомбардир и все, такое тоже бывает.
Языджи? Он первую часть вообще не играл здесь, он играл за границей. Полоз? Да, он забил, но нельзя сказать, что он лучший. Много фамилий можно перебрать, но чтобы он отвечал всем критериям, такого будет очень трудно определить. Кстати, можно напомнить и про Артема Дзюбу, который и в первой части в принципе там неплохо играл, но его начали «расхваливать» до такой степени, была история со сборной, когда он там не подходил, потом он вдруг резко стал подходить, здесь тоже много было интересного. Я почему говорю про Артема, потому он как раз в последние годы претендовал на звание лучшего, он и здесь бы мог, но, к сожалению, вот как у нас бывает: кому-то не захотелось, и сразу его начали убирать«, — сказал Мостовой “ВсеПроСпорт”.