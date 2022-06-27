Член совета директоров «Динамо»: Драматичного сокращения бюджета не планируется

— С бюджетом есть определенность. Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон.

— На следующий сезон бюджет «Динамо» сократится или же останется на прежнем уровне?