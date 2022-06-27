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11:19 (мск), источник: Sports.Ru

Член совета директоров «Динамо»: Драматичного сокращения бюджета не планируется

Член совета директоров «Динамо» рассказал о бюджете клуба в новом сезоне.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— С бюджетом есть определенность. Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон.

— На следующий сезон бюджет «Динамо» сократится или же останется на прежнем уровне?

— Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматичного сокращения бюджета не планируется, — сказал Дмитрий Гафин.

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