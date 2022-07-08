«Химки» заключили контракт с полузащитником Аязом Гулиевым

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне, это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями “Химок”, все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за “Спартак”, поэтому мне было легче приходить в коллектив», — сказал Гулиев.