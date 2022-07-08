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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» заключили контракт с полузащитником Аязом Гулиевым

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полузащитник Аяз Гулиев подписал контракт с футбольным клубом «Химки», сообщает официальный сайт подмосковной команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24. Игрок прошел медосмотр.

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне, это очень важный момент. Встретились, обсудили детали — мне понравилось, как мы пообщались с руководителями “Химок”, все прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за “Спартак”, поэтому мне было легче приходить в коллектив», — сказал Гулиев.

Воспитанник московского «Спартака» начал карьеру в составе «красно-белых», также выступал за «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Всего в РПЛ провел 87 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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