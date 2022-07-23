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23 июля, источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Краснодара» об удалении Черникова: У меня вопросы к своему игроку

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарий по итогам матча 2-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:4).

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Источник: РИА "Новости"

«До удаления превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Даже пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы на победу.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он — жесткий игрок. Но затем делать отмашку? Неспортивное поведение.

Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая, каждый игрок очень важен для нас», — заявил тренер в эфире «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург», а «Краснодар» 29 июля сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».

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