Дебютный гол Агаларова помог «Ахмату» обыграть «Факел» в матче чемпионата России

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Ильин (37-я минута) и Гамид Агаларов (64). У «Факела» гол забил Максим Максимов (27).

Для 22-летнего Агаларова этот забитый мяч стал первым в составе «Ахмата» после перехода в клуб, он подписал контракт с командой 15 июля. Нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 матчах в составе «Уфы». Агаларов, вышедший на замену в перерыве, провел второй матч за «Ахмат», он дебютировал в прошлом туре во встрече против московского «Спартака» (1:1) и не отличился результативными действиями.

«Факел» и «Ахмат» играли между собой впервые с 2016 года. Тогда команды встретились на стадии 1/16 финала Кубка России, матч завершился победой клуба из Грозного в серии послематчевых пенальти (1:1; 5:3). В двух других встречах, которые прошли в сезоне-2006 в первом дивизионе чемпионата России, сильнее оказался «Факел» — 3:1, 2:1.