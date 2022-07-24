Текущие события
Футбол. Премьер-лига
24.07
Локомотив
Ростов
22
Футбол. Премьер-лига
24.07
Ахмат
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
24.07
Балтика
Волгарь
31
Футбол. Первый дивизион
24.07
Динамо Мх
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
24.07
Краснодар-2
Арсенал
03
Футбол. Первый дивизион
24.07
Нефтехимик
Кубань
00
Футбол. Премьер-лига
24.07
Динамо
Торпедо
40
Футбол. Первый дивизион
24.07
Акрон
Шинник
23
Футбол. Первый дивизион
24.07
Родина
Алания
13
Футбол. Премьер-лига
24.07
Химки
Нижний Новгород
30
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
32
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
24.07
Локомотив
Ростов
22
24.07
Ахмат
Факел
21
24.07
Динамо
Торпедо
40
24.07
Химки
Нижний Новгород
30
23.07
Краснодар
Спартак
14
23.07
Оренбург
Урал
30
23.07
ЦСКА
Сочи
30
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
24 июля, источник: ТАСС

Дебютный гол Агаларова помог «Ахмату» обыграть «Факел» в матче чемпионата России

ТАСС, 24 июля. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 2:1 обыграл воронежский «Факел» в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Ахмат-Арене».

Ахмат
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Ильин (37-я минута) и Гамид Агаларов (64). У «Факела» гол забил Максим Максимов (27).

Для 22-летнего Агаларова этот забитый мяч стал первым в составе «Ахмата» после перехода в клуб, он подписал контракт с командой 15 июля. Нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 матчах в составе «Уфы». Агаларов, вышедший на замену в перерыве, провел второй матч за «Ахмат», он дебютировал в прошлом туре во встрече против московского «Спартака» (1:1) и не отличился результативными действиями.

«Факел» и «Ахмат» играли между собой впервые с 2016 года. Тогда команды встретились на стадии 1/16 финала Кубка России, матч завершился победой клуба из Грозного в серии послематчевых пенальти (1:1; 5:3). В двух других встречах, которые прошли в сезоне-2006 в первом дивизионе чемпионата России, сильнее оказался «Факел» — 3:1, 2:1.

«Ахмат» после двух туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Факел» с одним баллом располагается на 12-й позиции. В следующем туре «Ахмат» на выезде встретится с «Сочи» 30 июля. «Факел» в этот же день примет дома московское «Динамо».

Читайте также
Ахмат
2:1
Первый тайм: 1:1
Факел
 Советские чемпионы во время гастролей в Швейцарии решили попросить политического убежища, став "предателями"
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь