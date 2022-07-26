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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун отреагировал на информацию об уходе из «Спартака»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал слухи о его уходе с поста руководителя клуба бредом.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник один из Telegram-каналов сообщил, что в ближайшее время Федуна на посту председателя совета директоров сменит первый вице-президент компании «Лукойл», являющейся титульным спонсором клуба, Александр Матыцын.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С Федуном «красно-белые» выиграли чемпионат России сезона-2016/2017, Суперкубок страны 2017 года, а также 29 мая — Кубок России, в финале победив московское «Динамо».

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