Федун отреагировал на информацию об уходе из «Спартака»

Во вторник один из Telegram-каналов сообщил, что в ближайшее время Федуна на посту председателя совета директоров сменит первый вице-президент компании «Лукойл», являющейся титульным спонсором клуба, Александр Матыцын.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».