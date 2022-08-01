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17:37 (мск), источник: ТАСС

Воронежский «Факел» до конца сезона не будет подавать жалобы на судейство матчей

Генеральный директор команды Роман Асхабадзе выразил доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ВОРОНЕЖ, 1 августа. /ТАСС/. Руководство воронежского клуба «Факел» до конца сезона-2022/2023 не будет пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила в понедельник в телеграм-канале пресс-служба «Факела».

«Наш клуб принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС до конца сезона-2022/23», — говорится в заявлении.

С таким заявлением выступил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе. «Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — цитирует пресс-служба Асхабадзе.

По итогам прошлого сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России и получил право выступить в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). После трех матчей «Факел» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице, в следующем туре воронежская команда на выезде сыграет с ЦСКА 6 августа.

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