Воронежский «Факел» до конца сезона не будет подавать жалобы на судейство матчей
Генеральный директор команды Роман Асхабадзе выразил доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса.
Генеральный директор команды Роман Асхабадзе выразил доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса.
ВОРОНЕЖ, 1 августа. /ТАСС/. Руководство воронежского клуба «Факел» до конца сезона-2022/2023 не будет пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила в понедельник в телеграм-канале пресс-служба «Факела».
«Наш клуб принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС до конца сезона-2022/23», — говорится в заявлении.
С таким заявлением выступил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе. «Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — цитирует пресс-служба Асхабадзе.
По итогам прошлого сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России и получил право выступить в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). После трех матчей «Факел» с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице, в следующем туре воронежская команда на выезде сыграет с ЦСКА 6 августа.