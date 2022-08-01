Воронежский «Факел» до конца сезона не будет подавать жалобы на судейство матчей

ВОРОНЕЖ, 1 августа. /ТАСС/. Руководство воронежского клуба «Факел» до конца сезона-2022/2023 не будет пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила в понедельник в телеграм-канале пресс-служба «Факела».

«Наш клуб принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС до конца сезона-2022/23», — говорится в заявлении.

С таким заявлением выступил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе. «Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — цитирует пресс-служба Асхабадзе.