Футболисты «Сочи» обыграли «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (33-я минута, с пенальти) и Артур Юсупов (38). У гостей отличился Иброхимхалил Юлдошев (83).

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» обошел петербургский «Зенит» и поднялся на третье место, набрав девять очков. «Нижний Новгород» с двумя очками опустился на 13-ю строчку. В следующем матче сочинцы 14 августа в гостях сыграют против московского «Спартака», нижегородцы в тот же день примут «Ростов».