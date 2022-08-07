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22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Сочи» обыграли «Нижний Новгород» в матче РПЛ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. «Сочи» обыграл «Нижний Новгород» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Сочи
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (33-я минута, с пенальти) и Артур Юсупов (38). У гостей отличился Иброхимхалил Юлдошев (83).

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» обошел петербургский «Зенит» и поднялся на третье место, набрав девять очков. «Нижний Новгород» с двумя очками опустился на 13-ю строчку. В следующем матче сочинцы 14 августа в гостях сыграют против московского «Спартака», нижегородцы в тот же день примут «Ростов».

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2:1
Первый тайм: 2:0
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