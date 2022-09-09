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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Акинфеев назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов является лучшим на своей позиции в России.

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Источник: РИА "Новости"

«Свинов — достаточно квалифицированный вратарь. Не нужно смотреть на 4:1 с ЦСКА и “Спартаком”. Там были от него очень хорошие спасения и действия. Худяков, Сафонов, понятно. Плеяда вратарей хорошая, к сожалению, пока только в России играем, хотелось бы посмотреть в Европе, которая многое расставляет на свои места. 11 лет она меня наказывала в Лиге чемпионов, пришлось “Реал” обыграть два раза (смеётся).

Сафонов — лучший вратарь России? На данный момент, да. Его недостатки? Я не хочу их видеть. Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря — это всегда голы. Даже если ты не виноват, то всё равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, что это не первый подобный пропущенный гол. Нужно смотреть в целом на игру. Я считаю, что на данную секунду он, да (лучший вратарь России. — Прим. “Чемпионата”)», — рассказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Сафонов в нынешнем сезоне в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пропустил девять мячей и трижды сыграл «на ноль».

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