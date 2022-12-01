Игрок «Крыльев Советов» Пиняев стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2022 года
Второе место занял Константин Тюкавин, третье — Руслан Литвинов.
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Второе место занял Константин Тюкавин, третье — Руслан Литвинов.
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) 2022 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).
В результате опроса специалистов Пиняев набрал 317 баллов. Второе место занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов), третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов (172).