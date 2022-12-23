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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» хочет чемпиона мира. Отступные за него достигали € 100 млн!

Максимович доминировал вместе с сербской молодёжкой, а в этом году сыграл в Катаре.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Зимнее трансферное окно в России ещё не открылось, а слухов о возможных переходах уже полно. А где трансферы, там «Спартак». На днях крупнейшее испанское спортивное издание Marca сообщило: красно-белые собираются усилиться полузащитником «Хетафе» Неманьей Максимовичем. Тот же источник утверждает, что российский клуб уже предложил за футболиста € 3 млн. По информации Metaratings, в случае перехода в «Спартак» серб будет получать около € 1,5 млн в год плюс бонусы. А что ещё нужно знать о потенциальном трансфере?

Чемпион мира и даже Казахстана

Для начала о карьере Максимовича. Неманья родился в Западной Сербии (тогда ещё существовала Югославия) и к 12 годам добрался до системы «Црвены Звезды». А потом захотел играть в топ-лигах Европы и укатил в Италию, в молодёжку «Вероны». Правда, долго он там не продержался и взрослую карьеру начал в Словении. Там он выступал за «Домжале».

Главные командные успехи Максимовича случились в молодёжных сборных Сербии. В 2013-м, как раз перед уходом из «Вероны», Неманья взял золото чемпионата Европы U19 (1:0). В финале с французами Максимович отбегал все 90 минут, а рядом с ним играли будущие звёзды вроде Александра Митровича и Сергея Милинковича-Савича. Если вам вдруг кажется, что это так себе достижение, то просто имейте в виду: у соперника в составе были Эмерик Лапорт, Адриен Рабьо и Антони Марсьяль.

Спустя два года, в 2015-м, Максимович снова добился триумфа с молодёжной сборной (уже U20). Сербы стали чемпионами мира, одолев в финале Бразилию, а Неманья даже забил победный гол в концовке дополнительного времени (2:1). Переплетение судеб в составах на тот матч ещё более захватывающее. У сербов, помимо Максимовича и всё того же Милинковича-Савича (а также его брата Вани, оставшегося в запасе), сыграли нынешние футболисты ЦСКА Милан Гаич и Саша Зделар. А у бразильцев по полю носились Габриэл Жезус, будущая звезда «Зенита» и всей РПЛ Малком, а также Андреас Перейра.

Источник: AFP 2022

«В 1-м туре мы уступили Уругваю, но даже тогда знали, что это не конец, — вспоминал Максимович чуть больше месяца назад, прямо перед чемпионатом мира в Катаре. — Тогда мы выиграли остальные матчи и взяли Кубок мира. Так что у нас есть реальный шанс выйти из группы. Важно, что у нас в команде отличная атмосфера».

А за полгода до молодёжного чемпионата мира Максимович перешёл в «Астану». Может показаться, что это сомнительный выбор для 20-летнего перспективного футболиста, но Неманья знал, что делал. Казахстанская команда давала шанс сыграть в Лиге чемпионов, и Максимович не прогадал. «Астана» стартовала со второго отборочного раунда и добралась до группы благодаря голу Неманьи в концовке решающего матча плей-офф. В основном турнире команда наткнулась на «Атлетико», «Бенфику» и «Галатасарай» — и дала бой! Несмотря на последнее место, «Астана» проиграла лишь два матча из шести (в Мадриде и Лиссабоне), а в остальных встречах набрала четыре очка. Ну, а Максимович в очередной раз засветился, отыграв пять матчей без замен.

После этого карьера Максимовича попёрла вверх. Уже летом 2016-го он оказался в шаге от перехода в «Лион», но сделка не состоялась. Неманья во второй раз стал чемпионом Казахстана, а на следующий год бесплатно перебрался в «Валенсию». Испанский клуб видел в Максимовиче перспективу и поэтому дал контракт с рекордными для себя отступными — € 100 млн. Отличный шанс проявить себя и сделать следующий шаг, но что-то пошло не так. Неманья за весь сезон отыграл в Ла Лиге всего 550 минут и не оправдал ожиданий «Валенсии».

Следующим клубом Максимовича стал «Хетафе» — туда он отправился уже спустя год после предыдущего перехода. «Валенсия» в той ситуации оказалась в плюсе и получила за трансфер целых € 10 млн. А Неманья наконец оказался в своей команде: 36 матчей в чемпионате Испании в первый же сезон и еврокубковое шестое место в таблице. В следующем году «Хетафе» забрался лишь в топ-8, но прогресс Максимовича это никак не отменяло: серб отыграл 35 встреч и достиг пика трансферной стоимости (€ 25 млн).

Вообще, одно из главных свойств Максимовича — он не подвержен травмам. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 он вновь отбегал 35 матчей в Примере, а суммарно за пять с половиной лет в Испании пропустил всего три недели. Неманья мог сменить команду летом 2021-го: тогда к нему был серьёзный интерес со стороны «Бенфики» и «Ромы», но он остался в «Хетафе». Стабильность до сих пор остаётся с Максимовичем — в нынешнем сезоне у него уже 12 встреч в Примере.

А ещё Максимович выступил за сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре. Плохая новость в том, что Неманья — часть громкого провала от одной из самых перспективных команд турнира. И тем не менее: один полный матч (ничейный с Камеруном) и два выхода на замену.

Источник: Reuters

У «Спартака» есть конкурент?

Кажется, да, причём непростой. Сербские СМИ утверждают, что вернуть Максимовича хочет «Црвена Звезда». Сербский клуб готов заплатить «Хетафе» около € 2,5 млн. Это меньше, чем сумма, которую предложил «Спартак», но кое-какого условия у москвичей нет. В «Црвене Звезде» у Максимовича вновь появилась бы перспектива еврокубков. К тому же не стоит забывать, что это отчасти его родной клуб.

Несмотря на описанные выше суммы, Transfermarkt оценивает Максимовича в € 10 млн. Контракт серба с «Хетафе» истекает летом 2024-го, и, судя по сообщениям в СМИ, Неманья не совсем доволен нынешним положением.

Сравнение Максимовича с полузащитниками «Спартака»

Какой вообще Максимович игрок? Это 27-летний центральный полузащитник-разрушитель. Его сильная сторона — перехваты, однако есть проблемы с игрой в пас. Неманья уступает по ключевым атакующим показателям всем потенциальным конкурентам: Наилю Умярову, Роману Зобнину и Данилу Пруцеву. Разве что по ожидаемым голам серб лучше двоих из них, но в обострении заметно уступает каждому. Ожидаемо, учитывая привычную роль Максимовича на поле.

Зато в показателях, не касающихся атаки, Максимович не такой аутсайдер. Если сравнивать с хавбеками «Спартака», серб заметно реже фолит, а по выносам уступает только Зобнину. Пройти Неманью тоже нелегко: только Пруцев даёт обыграть себя так же редко.

Если трансфер Максимовича всё же состоится, интереснее всего будет наблюдать за конкуренцией в полузащите «Спартака». Помимо Пруцева, Зобнина и Умярова, есть восстанавливающиеся после травм Мартинс Перейра и Виктор Мозес, а также опциональные варианты вроде Руслана Литвинова и Даниила Денисова.

Михаил Рождественский

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