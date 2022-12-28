Андрей Аршавин: Мне посоветовали становиться глухослепонемым, когда спрашивают про Fan ID

«С каким чувством жду внедрения карты болельщика на “Газпром-Арене”? Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьезной проблемой, доходы упадут. Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: “Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глухослепонемым”. Добавить нечего», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».