Вратарь Илья Лантратов перешел из «Химок» в «Локомотив»
Контракт голкипера с московским клубом рассчитан на 3,5 года.
Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Контракт голкипера с московским клубом рассчитан на 3,5 года.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вратарь Илья Лантратов перешел из подмосковного футбольного клуба «Химки» в московский «Локомотив». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичного клуба.
Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на 3,5 года.
Лантратов выступал за «Химки» с 2019 года, ранее он играл за «Факел», «Балтику», «Шинник» и вторую команду «Локомотива». Голкипер провел шесть матчей за молодежную сборную России (игроки не старше 21 года).
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Химки» с 12 очками располагаются строчкой ниже.