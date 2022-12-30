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13:47 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Илья Лантратов перешел из «Химок» в «Локомотив»

Контракт голкипера с московским клубом рассчитан на 3,5 года.

Локомотив
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Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вратарь Илья Лантратов перешел из подмосковного футбольного клуба «Химки» в московский «Локомотив». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано на 3,5 года.

Лантратов выступал за «Химки» с 2019 года, ранее он играл за «Факел», «Балтику», «Шинник» и вторую команду «Локомотива». Голкипер провел шесть матчей за молодежную сборную России (игроки не старше 21 года).

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Химки» с 12 очками располагаются строчкой ниже.

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