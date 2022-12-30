«Нижний Новгород» выкупил у «Рубина» футболиста молодежной сборной России

Соглашение с Александровым рассчитано на четыре года. В текущем сезоне 20-летний защитник провел за «Нижний Новгород» 15 матчей и забил четыре мяча.

«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде, и расти вместе с клубом в родном городе», — сказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.