«Нижний Новгород» выкупил у «Рубина» футболиста молодежной сборной России

Соглашение с Александровым рассчитано на четыре года. В текущем сезоне 20-летний защитник провел за «Нижний Новгород» 15 матчей и забил четыре мяча.
«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде, и расти вместе с клубом в родном городе», — сказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.
Александров является воспитанником нижегородского футбола, в 15-летнем возрасте он перешел в систему «Рубина». Затем защитник выступал за латвийский клуб «Валмиера», в составе которого дебютировал в Лиге конференций. Зимой 2022 года Александров на правах аренды перешел в «Нижний Новгород». На его счету три матча за молодежную сборную России.