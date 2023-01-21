Дзюба и Глушаков могут стать игроками «Нижнего Новгорода»
Артем Дзюба и Денис Глушаков могут продолжить карьеру в одном клубе чемпионата России.
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Артем Дзюба и Денис Глушаков могут продолжить карьеру в одном клубе чемпионата России.
Как сообщает журналист Иван Карпов, вариант с подписанием игроков рассматривает «Нижний Новгород».
В этой команде считают, что присутствие опытных футболистов поможет развитию молодежи.
Препятствием для перехода Дзюбы и Глушакова в нижегородский клуб могут стать их высокие запросы по зарплате.
«Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.