Дзюба и Глушаков могут стать игроками «Нижнего Новгорода»

Как сообщает журналист Иван Карпов, вариант с подписанием игроков рассматривает «Нижний Новгород».

В этой команде считают, что присутствие опытных футболистов поможет развитию молодежи.

Препятствием для перехода Дзюбы и Глушакова в нижегородский клуб могут стать их высокие запросы по зарплате.