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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов: Почему вы считаете, что Малком не «отбил» 40 миллионов?

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли нападающий «Зенита» Малком в зимнее окно перейти в «ПСЖ».

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Источник: РИА "Новости"

— Малком и «ПСЖ» — насколько все было близко?

— Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет. В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

— «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

— Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально. Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

— Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

— Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец — ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет. Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее. Сейчас Малком — лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

— В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

— Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе… Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома. Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент. А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить. Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита», — сказал Орлов.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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