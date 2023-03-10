«Сочи» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Бердыева, пропустив четыре мяча

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» дома со счетом 0:4 проиграл «Оренбургу» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на стадионе «Фишт».

Забитыми голами отметились Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68) и Юрий Ковалев (75). Это поражение стало первым для «Сочи» в РПЛ под руководством главного тренера Курбана Бердыева. Новичок «Оренбурга» защитник Перес забил первый гол во втором матче за клуб. 4 марта в игре против грозненского «Ахмата» он записал на свой счет голевую передачу.

Сочинцы после поражения опустились на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, «Оренбург» поднялся на седьмую строчку, набрав столько же баллов.