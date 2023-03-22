«Торпедо» объявило об уходе Талалаева с поста главного тренера команды

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» и главный тренер Андрей Талалаев приняли решение о прекращении трудового договора по соглашению сторон. Об этом в среду сообщает пресс-служба автозаводцев.

Талалаев работал в «Торпедо» с октября 2022 года.

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу, — говорится в сообщении пресс-службы. — Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время».

Талалаеву 50 лет, ранее специалист работал в «Ахмате» (Грозный), «Волге» (Нижний Новгород), «Тамбове», «Химках», «Росиче» (Москва), «Крыльях Советов» (Самара), армянском «Пюнике», помощником главного тренера в краснодарской «Кубани». В 2004 году Талалаев трудился в тренерском штабе московского «Спартака» под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.