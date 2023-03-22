«Пари Нижний Новгород» присудили техническое поражение в матче РПЛ с «Торпедо»

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Пари Нижний Новгород» техническое поражение в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Торпедо» за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 марта «Пари НН» дома сыграл вничью с «Торпедо» со счетом 1:1. Участие во встрече принял полузащитник Михайлов, который не имел права выходить на поле из-за дисквалификации. 20 марта «Торпедо» подало протест в КДК РФС на участие игрока в матче.