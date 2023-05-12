Радимов раскрыл секрет, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

На прошлой неделе «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Нет интриги в чемпионате, потому что “Зенит” просто сильнее всех, и все. Другим нужно стремиться к “Зениту”, а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — заявил Радимов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.