Радимов раскрыл секрет, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал доминирование петербургского клуба в российской Премьер-Лиге.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал доминирование петербургского клуба в российской Премьер-Лиге.
На прошлой неделе «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.
«Нет интриги в чемпионате, потому что “Зенит” просто сильнее всех, и все. Другим нужно стремиться к “Зениту”, а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — заявил Радимов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.
Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Краснодара» завтра, 13 мая. Начало игры — в 16:30 (мск).