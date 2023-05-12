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12 мая, источник: Sport24

Радимов раскрыл секрет, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал доминирование петербургского клуба в российской Премьер-Лиге.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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На прошлой неделе «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Нет интриги в чемпионате, потому что “Зенит” просто сильнее всех, и все. Другим нужно стремиться к “Зениту”, а не питерскому клубу опускаться до остальных. Логично?! Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих. Понятно, что все хотят равняться на лидера», — заявил Радимов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Краснодара» завтра, 13 мая. Начало игры — в 16:30 (мск).

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