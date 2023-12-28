Игрок «Зенита» Клаудиньо назвал главный минус РПЛ в данный момент

«Может ли игра в Бразилии облегчить мне возвращение в сборную? Бразильский футбол сильно выделяется. В сборную едут великие спортсмены. Я думаю, что российский чемпионат сейчас не настолько предпочтительный, потому что клубы РПЛ сейчас не играют в Лиге чемпионов, в международных турнирах», — приводит слова Клаудиньо бразильское издание UOL.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Клаудиньо провёл 18 матчей в составе «Зенита», в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.