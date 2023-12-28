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28 декабря, источник: Чемпионат.com

Игрок «Зенита» Клаудиньо назвал главный минус РПЛ в данный момент

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, что, по его мнению, является главным минусом Российской Премьер-Лиги в данный момент.

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Источник: Чемпионат.com

«Может ли игра в Бразилии облегчить мне возвращение в сборную? Бразильский футбол сильно выделяется. В сборную едут великие спортсмены. Я думаю, что российский чемпионат сейчас не настолько предпочтительный, потому что клубы РПЛ сейчас не играют в Лиге чемпионов, в международных турнирах», — приводит слова Клаудиньо бразильское издание UOL.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Клаудиньо провёл 18 матчей в составе «Зенита», в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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