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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин назвал лучшего российского тренера в истории футбола

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, какой российский тренер является лучшим в истории футбола.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Я считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из-за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты: Валерий Карпин, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко, Дмитрий Попов, Александр Мостовой, Сергей Юран. О чём это говорит? Романцев работал мощно и квалифицированно. А в Лиге чемпионов сезона-1995/1996 [красно-белые] одержали шесть побед на групповом этапе. Думаю, повторить это достижение практически невозможно. Его профессиональные качества коррелируют с человеческими», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Также Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год.

Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Он восемь раз признавался тренером года по версии Российского футбольного союза (РФС) (1993−1995, 1997−2001). Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».

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