Чемпионство «Краснодара» не забудут и через 20 лет. Такие команды влюбляют в футбол

Не представляю, через что он прошел, сменив Владимира Ивича и оказавшись под убийственным давлением, критикой и огромным хейтом. А в этом сезоне оставшись с самой короткой скамейкой среди конкурентов в борьбе за чемпионство. Пока «Спартак» и «Зенит» ставили трансферные рекорды, Мусаев работал с теми, кто есть, и ни разу публично не пожаловался.