Чемпионство «Краснодара» не забудут и через 20 лет. Такие команды влюбляют в футбол

Теперь официально: «Краснодар» — чемпион!
То, что раньше звучало с кучей условностей, раскладов и обязательного упоминания, что золото в РПЛ не выигрывается, а проигрывается, стерто.
Клуб Сергея Галицкого переписал историю — и ворвался в нее с двух ног, как Александр Черников в своем классическом подкате. С вырванным газоном, сломанным щитком и обязательной желтой.
Прошло уже три часа — а я до сих пор под впечатлением, как мощно «Краснодар» провел матч жизни. Матч, начавшийся с двух ошибок на своей половине, опасных атак «Динамо» и… гола «Зенита» в Санкт-Петербурге, отбросившего «быков» на второе место в онлайн-таблице.
Год назад мы убедились во влиянии психологии на команду, которая вообще-то набрала роскошный темп и остановилась в шаге от золота. В таком состоянии затрясет каждого, а когда что-то пойдет не по плану, есть риск сорваться и все упустить.
В эту субботу «Краснодар» сжег уйму эмоций (и калорий — по такому-то солнцу!) в первом тайме, когда переворачивал тяжелейшую игру, мучительно дожидался пенальти, но так и не забил. А в перерыве узнал: «Зенит» ведет 2:0 и, как и год назад, готовится в последний момент перехватить титул.
Теперь особенно интересно выяснить, что происходило в эти 15 минут в раздевалке «быков». Из которой команда, истощенная убийственным сезоном (еще во втором тайме с ЦСКА стало понятно: батарейка разряжена), вышла и разбила оппонента.
В ключевой момент выстрелил Кордоба. Он непривычно мало забивал весной, но переломил кризис в Оренбурге и включился с «Динамо». Глядя на слезы брутального колумбийца после финального свистка, понятно, какой ценой Джон все это пережил.
Никита Кривцов, казалось бы, совсем недавно привозил из отпусков пятерку лишних килограммов, а в этом сезоне проиграл конкуренцию Кевину Ленини. Но превратился в джокера: стабильно освежал и, главное, усиливал команду. Неудивительно, что именно его удар прикончил чемпионскую интригу.
Еще один символ «Краснодара» — Эдуард Сперцян. Воспитанник, который, как Матвей Сафонов, мог следить за этим матчем из Европы, но абсолютно из-за этого не рефлексировал, а собрался и стал лидером «быков». В 24 года!
Сергей Петров старше Сперцяна на 10 лет, но в каждом матче выкладывался так, будто только-только пробивается в состав. Его травма могла закончиться драмой — не только персональной, когда есть желание вырвать титул, но мышцы не выдерживают напора, но и командной — в первую очередь для Мурада Мусаева.
Не представляю, через что он прошел, сменив Владимира Ивича и оказавшись под убийственным давлением, критикой и огромным хейтом. А в этом сезоне оставшись с самой короткой скамейкой среди конкурентов в борьбе за чемпионство. Пока «Спартак» и «Зенит» ставили трансферные рекорды, Мусаев работал с теми, кто есть, и ни разу публично не пожаловался.
А еще — держал удар. Его команда героически спаслась в Каспийске (фото пальца Агкацева — еще один хайлайт РПЛ-2024/25), не рассыпалась после разгрома от «Зенита», устроила камбэк в Оренбурге и научила всех, как проводить решающие битвы за трофей.
Рыдающий Кордоба в объятиях семьи и бегущий на трибуну Сперцян. Счастливый Федор Смолов, год назад публично признавший, что стать чемпионом — просто не судьба. И, конечно, улыбающийся Галицкий — с чемпионским кубком в руках.
На стадионе, который он построил. И в окружении команды, в которую, убежден, за год влюбились многие детишки, которые только начинают смотреть футбол. Сверимся лет через 20!
Это был великий сезон.
Какое же счастье, что мы его увидели!