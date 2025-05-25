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Стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ

«Краснодар» за победу в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) и за первое место в рейтинге посещаемости заработал 1,25 млрд рублей. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

Источник: Reuters

«Зенит» выручит 1,091 млрд, ЦСКА — 1,004 млрд рублей. «Спартак» должен получить от лиги 930 млн рублей.

«Отметим, что это прогнозируемые выплаты командам. Реальные призовые могут отличаться, и многое будет определено на заседаниях представителей клубов и руководства РПЛ в будущие месяцы», — указано в сообщении издания.

Указано, что всего клубы получат 11 млрд, из которых 555 млн будет распределено по рейтингам посещаемости и медийной активности. Оставшиеся деньги, без учета «приветственного бонуса» (по 27 млн рублей), распределяются в зависимости от места команды в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым «Спартак».