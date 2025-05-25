Стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ

Указано, что всего клубы получат 11 млрд, из которых 555 млн будет распределено по рейтингам посещаемости и медийной активности. Оставшиеся деньги, без учета «приветственного бонуса» (по 27 млн рублей), распределяются в зависимости от места команды в турнирной таблице РПЛ.