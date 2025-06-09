Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов

«К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные действия на поле. ФСС решительно осуждает политические выплески ненависти через различные провокации и позорные песнопения в поддержку террористических организаций и призывы к новым преступлениям», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ФСС в соцсети X.