Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.25
П2
2.08
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.25
П2
1.11
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
27.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
7.75
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.56
П2
13.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.57
П2
4.20

Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов

Футбольный союз Сербии осудил провокационное поведение албанских фанатов.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) опубликовал в соцсетях заявление, в котором осудил провокационное поведение албанских болельщиков во время матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Сборные Албании и Сербии сыграли вничью со счетом 0:0 в субботу в Тиране. В своем заявлении ФСС выразил благодарность Федерации футбола Албании (FSHF) за организацию матча и гостеприимство, однако осудил действия албанских фанатов.

«К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные действия на поле. ФСС решительно осуждает политические выплески ненависти через различные провокации и позорные песнопения в поддержку террористических организаций и призывы к новым преступлениям», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ФСС в соцсети X.

На 65-й минуте после попадания брошенного с трибуны предмета в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.

«Когда слов оказалось недостаточно, нашим футболистам стали угрожать физически. С трибун летели монеты, полные стаканы и бутылки. Итальянский судья несколько раз прерывал матч, официальный диктор также делал объявления, но все безрезультатно. Позорные сцены, начавшиеся с освистывания гимна и продолжившиеся скандальными песнопениями и бросками предметов в сербских игроков, не только нарушают дух спортивного мастерства и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожают принципам международного уважения и толерантности, которые должен пропагандировать футбол», — подчеркивает ФСС.

Албания
0:0
Первый тайм: 0:0
Сербия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
7.06.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Air Albania Stadium
Главные тренеры
Силвинью
Драган Стойкович
Нереализованные пенальти
Албания
Рэй Манай
45′
Составы команд
Албания
1
Томас Стракоша
4
Эльсеид Хюсай
3
Марио Митай
14
Казим Лячи
5
Арлинд Айети
6
Берат Джимсити
19′
8
Кристьян Асллани
16
Юльян Шеху
85′
20
Юльбер Рамадани
21
Арбер Ходжа
63′
10
Недим Байрами
7
Рэй Манай
62′
19
Мирлинд Даку
22
Армандо Бройя
75′
11
Мюрто Узуни
Сербия
1
Джордже Петрович
16
Страхиня Эракович
3
Страхиня Павлович
17′
4
Никола Миленкович
10
Саша Лукич
23
Душан Влахович
14
Андрия Живкович
87′
2
Коста Неделькович
7
Алекса Терзич
69′
22
Андрия Максимович
11
Лазар Самарджич
69′
20
Стефан Митрович
80′
5
Неманья Максимович
87′
6
Неманья Гудель
9
Александр Митрович
75′
8
Лука Йович
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти