Футбольный союз Сербии осудил поведение албанских фанатов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) опубликовал в соцсетях заявление, в котором осудил провокационное поведение албанских болельщиков во время матча отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года.
Сборные Албании и Сербии сыграли вничью со счетом 0:0 в субботу в Тиране. В своем заявлении ФСС выразил благодарность Федерации футбола Албании (FSHF) за организацию матча и гостеприимство, однако осудил действия албанских фанатов.
«К сожалению, сцены с трибун, которые футбольный мир не хотел бы видеть, с которыми УЕФА борется на протяжении многих лет с помощью регулирующих органов и правил, бросили большое пятно на честные и корректные действия на поле. ФСС решительно осуждает политические выплески ненависти через различные провокации и позорные песнопения в поддержку террористических организаций и призывы к новым преступлениям», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ФСС в соцсети X.
На 65-й минуте после попадания брошенного с трибуны предмета в голову нападающему сборной Сербии Андрии Живковичу игра была прервана на две минуты.
«Когда слов оказалось недостаточно, нашим футболистам стали угрожать физически. С трибун летели монеты, полные стаканы и бутылки. Итальянский судья несколько раз прерывал матч, официальный диктор также делал объявления, но все безрезультатно. Позорные сцены, начавшиеся с освистывания гимна и продолжившиеся скандальными песнопениями и бросками предметов в сербских игроков, не только нарушают дух спортивного мастерства и атмосферу честной игры, но и напрямую угрожают принципам международного уважения и толерантности, которые должен пропагандировать футбол», — подчеркивает ФСС.
Силвинью
Драган Стойкович
Рэй Манай
45′
1
Томас Стракоша
4
Эльсеид Хюсай
3
Марио Митай
14
Казим Лячи
5
Арлинд Айети
6
Берат Джимсити
19′
8
Кристьян Асллани
16
Юльян Шеху
85′
20
Юльбер Рамадани
21
Арбер Ходжа
63′
10
Недим Байрами
7
Рэй Манай
62′
19
Мирлинд Даку
22
Армандо Бройя
75′
11
Мюрто Узуни
1
Джордже Петрович
16
Страхиня Эракович
3
Страхиня Павлович
17′
4
Никола Миленкович
10
Саша Лукич
23
Душан Влахович
14
Андрия Живкович
87′
2
Коста Неделькович
7
Алекса Терзич
69′
22
Андрия Максимович
11
Лазар Самарджич
69′
20
Стефан Митрович
80′
5
Неманья Максимович
87′
6
Неманья Гудель
9
Александр Митрович
75′
8
Лука Йович
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти