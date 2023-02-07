Экс-футболист «Челси» Атсу продолжает оставаться под обломками после землетрясения в Турции

«К сожалению, Кристиан Атсу и наш спортивный директор Танер Савут все еще находятся под обломками. Были новости о Кристиане Атсу из португальского источника, но мы не можем подтвердить это. Мы не можем связаться ни с кем. Мы не можем добраться до этого района», — сказал Озат.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист сборной Ганы, ныне выступающий за «Хатайспор», уже доставлен в больницу. У африканского футболиста травмирована правая нога и затруднено дыхание.
Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7.